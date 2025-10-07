Informations sur le prix de Lolcat (LOLCAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00394236$ 0.00394236 $ 0.00394236 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) +3.36% Variation du prix (7 j) +11.68% Variation du prix (7 j) +11.68%

Le prix en temps réel de Lolcat (LOLCAT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LOLCAT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LOLCAT est $ 0.00394236, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LOLCAT a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, +3.36% sur 24 heures et de +11.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lolcat (LOLCAT)

Capitalisation boursière $ 237.22K$ 237.22K $ 237.22K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 237.22K$ 237.22K $ 237.22K Offre en circulation 999.93M 999.93M 999.93M Offre totale 999,930,128.894613 999,930,128.894613 999,930,128.894613

La capitalisation boursière actuelle de Lolcat est de $ 237.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOLCAT est de 999.93M, avec une offre totale de 999930128.894613. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 237.22K.