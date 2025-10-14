Informations sur le prix de LOCK IN (LOCKIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00601213
Haut 24 h $ 0.00699842
Sommet historique $ 0.115837
Prix le plus bas $ 0.00402013
Variation du prix (1 h) +0.89%
Changement de prix (1J) +2.46%
Variation du prix (7 j) -30.99%

Le prix en temps réel de LOCK IN (LOCKIN) est de $0.00687908. Au cours des dernières 24 heures, LOCKIN a évolué entre un minimum de $ 0.00601213 et un maximum de $ 0.00699842, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LOCKIN est $ 0.115837, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00402013.

En termes de performance à court terme, LOCKIN a évolué de +0.89% au cours de la dernière heure, +2.46% sur 24 heures et de -30.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LOCK IN (LOCKIN)

Capitalisation boursière $ 6.84M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.84M
Offre en circulation 994.38M
Offre totale 994,379,877.0

La capitalisation boursière actuelle de LOCK IN est de $ 6.84M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOCKIN est de 994.38M, avec une offre totale de 994379877.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.84M.