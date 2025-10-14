Informations sur le prix de LizardAi (LIZAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.21% Changement de prix (1J) +22.14% Variation du prix (7 j) +9.71% Variation du prix (7 j) +9.71%

Le prix en temps réel de LizardAi (LIZAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LIZAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIZAI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LIZAI a évolué de +0.21% au cours de la dernière heure, +22.14% sur 24 heures et de +9.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LizardAi (LIZAI)

Capitalisation boursière $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Offre en circulation 999.83M 999.83M 999.83M Offre totale 999,833,072.934674 999,833,072.934674 999,833,072.934674

La capitalisation boursière actuelle de LizardAi est de $ 9.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIZAI est de 999.83M, avec une offre totale de 999833072.934674. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.33K.