Informations sur le prix de Liquid AI (LIQAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +8.54% Variation du prix (7 j) -10.48% Variation du prix (7 j) -10.48%

Le prix en temps réel de Liquid AI (LIQAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LIQAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIQAI est $ 0.04366742, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LIQAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, +8.54% sur 24 heures et de -10.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Liquid AI (LIQAI)

Capitalisation boursière $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Offre en circulation 84.12M 84.12M 84.12M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Liquid AI est de $ 17.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIQAI est de 84.12M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.90K.