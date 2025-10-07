Informations sur le prix de Liquid Agent (LIQUID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01524439 Haut 24 h $ 0.01629778 Sommet historique $ 0.145824 Prix le plus bas $ 0.00742136 Variation du prix (1 h) -0.27% Changement de prix (1J) +4.49% Variation du prix (7 j) -25.11%

Le prix en temps réel de Liquid Agent (LIQUID) est de $0.01600676. Au cours des dernières 24 heures, LIQUID a évolué entre un minimum de $ 0.01524439 et un maximum de $ 0.01629778, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIQUID est $ 0.145824, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00742136.

En termes de performance à court terme, LIQUID a évolué de -0.27% au cours de la dernière heure, +4.49% sur 24 heures et de -25.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Liquid Agent (LIQUID)

Capitalisation boursière $ 671.06K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.60M Offre en circulation 42.00M Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Liquid Agent est de $ 671.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIQUID est de 42.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.60M.