Informations sur le prix de LILY (LILY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -15.99% Variation du prix (7 j) +5.12% Variation du prix (7 j) +5.12%

Le prix en temps réel de LILY (LILY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LILY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LILY est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LILY a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -15.99% sur 24 heures et de +5.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LILY (LILY)

Capitalisation boursière $ 81.95K$ 81.95K $ 81.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 81.95K$ 81.95K $ 81.95K Offre en circulation 990.40M 990.40M 990.40M Offre totale 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125

La capitalisation boursière actuelle de LILY est de $ 81.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LILY est de 990.40M, avec une offre totale de 990401004.0587125. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 81.95K.