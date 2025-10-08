Informations sur le prix de LENS (LENS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00165192 $ 0.00165192 $ 0.00165192 Bas 24 h $ 0.00212472 $ 0.00212472 $ 0.00212472 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00165192$ 0.00165192 $ 0.00165192 Haut 24 h $ 0.00212472$ 0.00212472 $ 0.00212472 Sommet historique $ 0.00994532$ 0.00994532 $ 0.00994532 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.20% Changement de prix (1J) -16.15% Variation du prix (7 j) +18.54% Variation du prix (7 j) +18.54%

Le prix en temps réel de LENS (LENS) est de $0.00170443. Au cours des dernières 24 heures, LENS a évolué entre un minimum de $ 0.00165192 et un maximum de $ 0.00212472, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LENS est $ 0.00994532, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LENS a évolué de +1.20% au cours de la dernière heure, -16.15% sur 24 heures et de +18.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LENS (LENS)

Capitalisation boursière $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Offre en circulation 988.30M 988.30M 988.30M Offre totale 988,295,930.651477 988,295,930.651477 988,295,930.651477

La capitalisation boursière actuelle de LENS est de $ 1.68M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LENS est de 988.30M, avec une offre totale de 988295930.651477. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.68M.