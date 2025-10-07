Le prix en temps réel de Kujira est aujourd'hui de 0.186289 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KUJI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KUJI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Kujira est aujourd'hui de 0.186289 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KUJI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KUJI facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur KUJI

Informations sur le prix de KUJI

Site officiel de KUJI

Tokenomics de KUJI

Prévisions de prix de KUJI

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Kujira

Prix de Kujira (KUJI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 KUJI à USD

$0.186289
$0.186289$0.186289
+2.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Kujira (KUJI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:54:38 (UTC+8)

Informations sur le prix de Kujira (KUJI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.179437
$ 0.179437$ 0.179437
Bas 24 h
$ 0.22281
$ 0.22281$ 0.22281
Haut 24 h

$ 0.179437
$ 0.179437$ 0.179437

$ 0.22281
$ 0.22281$ 0.22281

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

$ 0.00178701
$ 0.00178701$ 0.00178701

+0.63%

+2.39%

+0.05%

+0.05%

Le prix en temps réel de Kujira (KUJI) est de $0.186289. Au cours des dernières 24 heures, KUJI a évolué entre un minimum de $ 0.179437 et un maximum de $ 0.22281, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KUJI est $ 5.56, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00178701.

En termes de performance à court terme, KUJI a évolué de +0.63% au cours de la dernière heure, +2.39% sur 24 heures et de +0.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kujira (KUJI)

$ 30.63M
$ 30.63M$ 30.63M

--
----

$ 30.64M
$ 30.64M$ 30.64M

122.34M
122.34M 122.34M

122,374,481.990696
122,374,481.990696 122,374,481.990696

La capitalisation boursière actuelle de Kujira est de $ 30.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KUJI est de 122.34M, avec une offre totale de 122374481.990696. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.64M.

Historique du prix de Kujira (KUJI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kujira en USD était de $ +0.00435285.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kujira en USD était de $ -0.0600127778.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kujira en USD était de $ -0.0378862273.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kujira en USD était de $ -0.04001864832965686.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00435285+2.39%
30 jours$ -0.0600127778-32.21%
60 jours$ -0.0378862273-20.33%
90 jours$ -0.04001864832965686-17.68%

Qu'est-ce que Kujira (KUJI)

Kujira is committed to levelling the playing field in decentralized finance by building dApps for regular crypto users.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Kujira (KUJI)

Site officiel

Prévision de prix de Kujira (USD)

Combien vaudra Kujira (KUJI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kujira (KUJI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Kujira.

Consultez la prévision de prix de Kujira maintenant !

KUJI en devises locales

Tokenomics de Kujira (KUJI)

Comprendre la tokenomics de Kujira (KUJI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KUJI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kujira (KUJI)

Combien vaut Kujira (KUJI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KUJI en USD est de 0.186289 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KUJI à USD ?
Le prix actuel de KUJI en USD est $ 0.186289. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Kujira ?
La capitalisation boursière de KUJI est de $ 30.63M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KUJI ?
L'offre en circulation de KUJI est de 122.34M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KUJI ?
KUJI a atteint un prix ATH de 5.56 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KUJI ?
KUJI a vu un prix ATL de 0.00178701 USD.
Quel est le volume de trading de KUJI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KUJI est de -- USD.
Est-ce que KUJI va augmenter cette année ?
KUJI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KUJI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:54:38 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Kujira (KUJI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.