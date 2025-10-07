Informations sur le prix de Kujira (KUJI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.179437 $ 0.179437 $ 0.179437 Bas 24 h $ 0.22281 $ 0.22281 $ 0.22281 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.179437$ 0.179437 $ 0.179437 Haut 24 h $ 0.22281$ 0.22281 $ 0.22281 Sommet historique $ 5.56$ 5.56 $ 5.56 Prix le plus bas $ 0.00178701$ 0.00178701 $ 0.00178701 Variation du prix (1 h) +0.63% Changement de prix (1J) +2.39% Variation du prix (7 j) +0.05% Variation du prix (7 j) +0.05%

Le prix en temps réel de Kujira (KUJI) est de $0.186289. Au cours des dernières 24 heures, KUJI a évolué entre un minimum de $ 0.179437 et un maximum de $ 0.22281, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KUJI est $ 5.56, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00178701.

En termes de performance à court terme, KUJI a évolué de +0.63% au cours de la dernière heure, +2.39% sur 24 heures et de +0.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kujira (KUJI)

Capitalisation boursière $ 30.63M$ 30.63M $ 30.63M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 30.64M$ 30.64M $ 30.64M Offre en circulation 122.34M 122.34M 122.34M Offre totale 122,374,481.990696 122,374,481.990696 122,374,481.990696

La capitalisation boursière actuelle de Kujira est de $ 30.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KUJI est de 122.34M, avec une offre totale de 122374481.990696. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.64M.