Informations sur le prix de Kled AI (KLED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03307003 $ 0.03307003 $ 0.03307003 Bas 24 h $ 0.04632478 $ 0.04632478 $ 0.04632478 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03307003$ 0.03307003 $ 0.03307003 Haut 24 h $ 0.04632478$ 0.04632478 $ 0.04632478 Sommet historique $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Prix le plus bas $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Variation du prix (1 h) -5.79% Changement de prix (1J) -26.08% Variation du prix (7 j) +12.11% Variation du prix (7 j) +12.11%

Le prix en temps réel de Kled AI (KLED) est de $0.03298908. Au cours des dernières 24 heures, KLED a évolué entre un minimum de $ 0.03307003 et un maximum de $ 0.04632478, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KLED est $ 0.055581, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00180339.

En termes de performance à court terme, KLED a évolué de -5.79% au cours de la dernière heure, -26.08% sur 24 heures et de +12.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kled AI (KLED)

Capitalisation boursière $ 32.98M$ 32.98M $ 32.98M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.98M$ 32.98M $ 32.98M Offre en circulation 999.81M 999.81M 999.81M Offre totale 999,812,307.4259541 999,812,307.4259541 999,812,307.4259541

La capitalisation boursière actuelle de Kled AI est de $ 32.98M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KLED est de 999.81M, avec une offre totale de 999812307.4259541. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.98M.