Informations sur le prix de Kiwi (KIWI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007546 $ 0.00007546 $ 0.00007546 Bas 24 h $ 0.00169671 $ 0.00169671 $ 0.00169671 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007546$ 0.00007546 $ 0.00007546 Haut 24 h $ 0.00169671$ 0.00169671 $ 0.00169671 Sommet historique $ 0.0165919$ 0.0165919 $ 0.0165919 Prix le plus bas $ 0.00007546$ 0.00007546 $ 0.00007546 Variation du prix (1 h) +10.78% Changement de prix (1J) -93.48% Variation du prix (7 j) -95.08% Variation du prix (7 j) -95.08%

Le prix en temps réel de Kiwi (KIWI) est de $0.00008589. Au cours des dernières 24 heures, KIWI a évolué entre un minimum de $ 0.00007546 et un maximum de $ 0.00169671, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KIWI est $ 0.0165919, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007546.

En termes de performance à court terme, KIWI a évolué de +10.78% au cours de la dernière heure, -93.48% sur 24 heures et de -95.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kiwi (KIWI)

Capitalisation boursière $ 85.78K$ 85.78K $ 85.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 85.78K$ 85.78K $ 85.78K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kiwi est de $ 85.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KIWI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 85.78K.