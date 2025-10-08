Informations sur le prix de Kittenswap (KITTEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0033313 $ 0.0033313 $ 0.0033313 Bas 24 h $ 0.00364174 $ 0.00364174 $ 0.00364174 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0033313$ 0.0033313 $ 0.0033313 Haut 24 h $ 0.00364174$ 0.00364174 $ 0.00364174 Sommet historique $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Prix le plus bas $ 0.0033313$ 0.0033313 $ 0.0033313 Variation du prix (1 h) +0.43% Changement de prix (1J) -3.03% Variation du prix (7 j) -18.33% Variation du prix (7 j) -18.33%

Le prix en temps réel de Kittenswap (KITTEN) est de $0.00337131. Au cours des dernières 24 heures, KITTEN a évolué entre un minimum de $ 0.0033313 et un maximum de $ 0.00364174, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KITTEN est $ 0.03928409, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0033313.

En termes de performance à court terme, KITTEN a évolué de +0.43% au cours de la dernière heure, -3.03% sur 24 heures et de -18.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kittenswap (KITTEN)

Capitalisation boursière $ 936.01K$ 936.01K $ 936.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Offre en circulation 277.82M 277.82M 277.82M Offre totale 1,192,335,046.334853 1,192,335,046.334853 1,192,335,046.334853

La capitalisation boursière actuelle de Kittenswap est de $ 936.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KITTEN est de 277.82M, avec une offre totale de 1192335046.334853. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.02M.