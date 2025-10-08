Informations sur le prix de King Protocol (KING) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1,321.77 $ 1,321.77 $ 1,321.77 Bas 24 h $ 1,429.41 $ 1,429.41 $ 1,429.41 Haut 24 h Bas 24 h $ 1,321.77$ 1,321.77 $ 1,321.77 Haut 24 h $ 1,429.41$ 1,429.41 $ 1,429.41 Sommet historique $ 3,400.5$ 3,400.5 $ 3,400.5 Prix le plus bas $ 400.49$ 400.49 $ 400.49 Variation du prix (1 h) -0.16% Changement de prix (1J) -4.65% Variation du prix (7 j) +30.79% Variation du prix (7 j) +30.79%

Le prix en temps réel de King Protocol (KING) est de $1,362.92. Au cours des dernières 24 heures, KING a évolué entre un minimum de $ 1,321.77 et un maximum de $ 1,429.41, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KING est $ 3,400.5, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 400.49.

En termes de performance à court terme, KING a évolué de -0.16% au cours de la dernière heure, -4.65% sur 24 heures et de +30.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour King Protocol (KING)

Capitalisation boursière $ 13.55M$ 13.55M $ 13.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.55M$ 13.55M $ 13.55M Offre en circulation 9.95K 9.95K 9.95K Offre totale 9,950.945307554823 9,950.945307554823 9,950.945307554823

La capitalisation boursière actuelle de King Protocol est de $ 13.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KING est de 9.95K, avec une offre totale de 9950.945307554823. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.55M.