Informations sur le prix de Kepithor (KEPI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00235517 $ 0.00235517 $ 0.00235517 Bas 24 h $ 0.00251555 $ 0.00251555 $ 0.00251555 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00235517$ 0.00235517 $ 0.00235517 Haut 24 h $ 0.00251555$ 0.00251555 $ 0.00251555 Sommet historique $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Prix le plus bas $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -2.64% Variation du prix (7 j) -19.90% Variation du prix (7 j) -19.90%

Le prix en temps réel de Kepithor (KEPI) est de $0.00241097. Au cours des dernières 24 heures, KEPI a évolué entre un minimum de $ 0.00235517 et un maximum de $ 0.00251555, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KEPI est $ 0.00475245, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00150493.

En termes de performance à court terme, KEPI a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -2.64% sur 24 heures et de -19.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kepithor (KEPI)

Capitalisation boursière $ 106.62K$ 106.62K $ 106.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 722.19K$ 722.19K $ 722.19K Offre en circulation 44.22M 44.22M 44.22M Offre totale 299,540,253.0 299,540,253.0 299,540,253.0

La capitalisation boursière actuelle de Kepithor est de $ 106.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KEPI est de 44.22M, avec une offre totale de 299540253.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 722.19K.