Le prix en temps réel de Karat (KAT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAT est $ 0.01685455, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, KAT a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +0.21% sur 24 heures et de -0.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Karat est de $ 648.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAT est de 1.09B, avec une offre totale de 1960031820.250824. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.16M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.21%
|30 jours
|$ 0
|-0.21%
|60 jours
|$ 0
|+2.94%
|90 jours
|$ 0
|--
What is the project about? Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to have completely decentralized control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
What makes your project unique?
History of your project. lives in a country listed by FATF) Karat hosted an IDO on its official website from 7/19 to 8/19. It has two rounds. First round: Time: 7/19-7/21 Sale Price: 0.03 Paid Currency: ETH, USDT Sale Amount: $200,000 Second round: Time: 7/22-8/19 Sale Price: 0.035 Paid Currency: ETH, USDT Sale Amount: $317,092
What’s next for your project?
What can your token be used for? Allocations: 70% of the KATs are designated for the 10 year Karat mining, currently stored in our multisig wallet managed by zkSync Official, NEO, Bitmart, and Karat Founders. The mulsig wallet releases KATs to the mining smart contract every 6 months. 10.5% of the KATs are for the team 10% of the KATs are for operation 7.5% of the KATs are for investors 2% of the KATs are for advisors Team, operation, investors, and advisors tokens all have a 48 months linear release after the 1st 3 months. Users need to stake 500 KAT for 7 days to join a content creator/validator’s private chat room and mint a Karat ID. For every new user joining, the content creator gets 50 KAT staked in his validator for 30 days, then he could withdraw. Everyone who stakes under the content creator will be able to gain KAT rewards based on the increasing number of users in the private chat. The more users join after you, the more staking reward you will receive. There is a 10% fee when one withdraws. Karat ID: Karat ID is a omnichain name service that connects users’ web3 addresses and web2 identities. It’s the foundation of Karat Network. User has to stake a small amount of KAT token to mint the Karat ID. Currently over 350,000 users have created their Karat ID and connect their web2 socials in Karat Network. Verifiable Credentials: Users can mint their web2 data, including social accounts, KYC information, etc on chain through verifiable credentials. Dapps can query these information on chain and build protocol around it. https://docs.karatdao.com/web3-authorization Validator Staking: Anyone who stake over 350,000 KAT can start a validator Growth Staking: Users can stake under the validators that they are expecting to have the highest growth and share the staking rewards every time a new user’s data is verified under that validator. A portion of the transaction fee will be burned. https://docs.karatdao.com/staking Data Request: Dapps need to pay KAT tokens to access users’ data for indexing, marketing, and other purposes. A portion of the transaction fee will be burned. https://docs.karatdao.com/data-marketplace
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.