Logo de Karat

Prix de Karat (KAT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 KAT à USD

$0.00059421
$0.00059421$0.00059421
+0.20%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Karat (KAT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 19:43:08 (UTC+8)

Informations sur le prix de Karat (KAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01685455
$ 0.01685455$ 0.01685455

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.21%

-0.55%

-0.55%

Le prix en temps réel de Karat (KAT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAT est $ 0.01685455, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAT a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +0.21% sur 24 heures et de -0.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Karat (KAT)

$ 648.11K
$ 648.11K$ 648.11K

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

1.09B
1.09B 1.09B

1,960,031,820.250824
1,960,031,820.250824 1,960,031,820.250824

La capitalisation boursière actuelle de Karat est de $ 648.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAT est de 1.09B, avec une offre totale de 1960031820.250824. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.16M.

Historique du prix de Karat (KAT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Karat en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.21%
30 jours$ 0-0.21%
60 jours$ 0+2.94%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Karat (KAT)

What is the project about? Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to have completely decentralized control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

What makes your project unique?

  1. Currently the largest and most active protocol on Zksync with over 250,000 kyc wal-lets, Each user has verified their web3 wallet and their web2 id/behavior data. Over 100 protocols have requested to stake and pay to request these data in the alpha.
  2. Karat's genesis validators include KCC, OKX, Bitmart, NEO, and many other big Defi, Gamefi projects. It also has a KOL matrix of 300 top tier KOL validators manages the 250, 000 users.
  3. Karat's MPC data infrastructure allows users to grant varying level of access to different Dapps. So they can use ZKP to proof their web2 behaviors credentials without showing their identity. Also, users are able to use one ID to log on different platforms and still zkProof all their credentials on Web2 & Web3.

History of your project. lives in a country listed by FATF) Karat hosted an IDO on its official website from 7/19 to 8/19. It has two rounds. First round: Time: 7/19-7/21 Sale Price: 0.03 Paid Currency: ETH, USDT Sale Amount: $200,000 Second round: Time: 7/22-8/19 Sale Price: 0.035 Paid Currency: ETH, USDT Sale Amount: $317,092

What’s next for your project?

  • Q3 2023 (Completed): Utilize Multi-Party Computation (MPC) to build a bridge between Web2 and Web3 data. Establish an unified data ecosystem that allow user to have true ownership of their data for the first time in the history.
  • Q4 2023: Create a Karat-specific EIP standard that drives the future of our digital identity and verifiable credential. This standard will enhance interoperability within the entire EVM network.
  • Q1 2024: Revolutionize online authorization by making W3Auth the mainstream for web3, mirroring the role of oAuth in Web2. By embracing MPC technology, we aim to increase user control over personal data and promote interoperability.
  • Q2 2024: Partner with noteable identity providers such as Lens and Worldcoin and integrate them as one of the VCs in Karat ecosystem. We aim to build an open-source and flexible socring system for different applications, inlcuding foolproof, scalable solutions for Proof of Personhood Verification .
  • Q2 2024: Integrate Account Abstraction (EIP4337) into Karat Network, enhancing user experience by eliminating friction caused by gas and blockchain.
  • Q3 2024: Incorporate zero-knowledge (ZK) technology to further protect user’s privacy and bolster data ownership.

What can your token be used for? Allocations: 70% of the KATs are designated for the 10 year Karat mining, currently stored in our multisig wallet managed by zkSync Official, NEO, Bitmart, and Karat Founders. The mulsig wallet releases KATs to the mining smart contract every 6 months. 10.5% of the KATs are for the team 10% of the KATs are for operation 7.5% of the KATs are for investors 2% of the KATs are for advisors Team, operation, investors, and advisors tokens all have a 48 months linear release after the 1st 3 months. Users need to stake 500 KAT for 7 days to join a content creator/validator’s private chat room and mint a Karat ID. For every new user joining, the content creator gets 50 KAT staked in his validator for 30 days, then he could withdraw. Everyone who stakes under the content creator will be able to gain KAT rewards based on the increasing number of users in the private chat. The more users join after you, the more staking reward you will receive. There is a 10% fee when one withdraws. Karat ID: Karat ID is a omnichain name service that connects users’ web3 addresses and web2 identities. It’s the foundation of Karat Network. User has to stake a small amount of KAT token to mint the Karat ID. Currently over 350,000 users have created their Karat ID and connect their web2 socials in Karat Network. Verifiable Credentials: Users can mint their web2 data, including social accounts, KYC information, etc on chain through verifiable credentials. Dapps can query these information on chain and build protocol around it. https://docs.karatdao.com/web3-authorization Validator Staking: Anyone who stake over 350,000 KAT can start a validator Growth Staking: Users can stake under the validators that they are expecting to have the highest growth and share the staking rewards every time a new user’s data is verified under that validator. A portion of the transaction fee will be burned. https://docs.karatdao.com/staking Data Request: Dapps need to pay KAT tokens to access users’ data for indexing, marketing, and other purposes. A portion of the transaction fee will be burned. https://docs.karatdao.com/data-marketplace

Ressource de Karat (KAT)

Site officiel

Prévision de prix de Karat (USD)

Combien vaudra Karat (KAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Karat (KAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Karat.

Consultez la prévision de prix de Karat maintenant !

KAT en devises locales

Tokenomics de Karat (KAT)

Comprendre la tokenomics de Karat (KAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KAT !

Combien vaut Karat (KAT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KAT en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KAT à USD ?
Le prix actuel de KAT en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Karat ?
La capitalisation boursière de KAT est de $ 648.11K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KAT ?
L'offre en circulation de KAT est de 1.09B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KAT ?
KAT a atteint un prix ATH de 0.01685455 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KAT ?
KAT a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de KAT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KAT est de -- USD.
Est-ce que KAT va augmenter cette année ?
KAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KAT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 19:43:08 (UTC+8)

