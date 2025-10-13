Informations sur le prix de Kambria (KAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03524631$ 0.03524631 $ 0.03524631 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.60% Variation du prix (7 j) +3.72% Variation du prix (7 j) +3.72%

Le prix en temps réel de Kambria (KAT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAT est $ 0.03524631, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAT a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.60% sur 24 heures et de +3.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kambria (KAT)

Capitalisation boursière $ 128.82K$ 128.82K $ 128.82K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 205.83K$ 205.83K $ 205.83K Offre en circulation 1.58B 1.58B 1.58B Offre totale 2,527,932,526.0301266 2,527,932,526.0301266 2,527,932,526.0301266

La capitalisation boursière actuelle de Kambria est de $ 128.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAT est de 1.58B, avec une offre totale de 2527932526.0301266. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 205.83K.