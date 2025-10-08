Informations sur le prix de Kaboom (KABOOM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.04% Variation du prix (7 j) +20.47% Variation du prix (7 j) +20.47%

Le prix en temps réel de Kaboom (KABOOM) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KABOOM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KABOOM est $ 0.00266209, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KABOOM a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.04% sur 24 heures et de +20.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kaboom (KABOOM)

Capitalisation boursière $ 8.80K$ 8.80K $ 8.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.80K$ 8.80K $ 8.80K Offre en circulation 998.33M 998.33M 998.33M Offre totale 998,325,958.574753 998,325,958.574753 998,325,958.574753

La capitalisation boursière actuelle de Kaboom est de $ 8.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KABOOM est de 998.33M, avec une offre totale de 998325958.574753. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.80K.