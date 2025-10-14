Informations sur le prix de JOOCE (JOOCE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003241 $ 0.00003241 $ 0.00003241 Bas 24 h $ 0.000049 $ 0.000049 $ 0.000049 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003241$ 0.00003241 $ 0.00003241 Haut 24 h $ 0.000049$ 0.000049 $ 0.000049 Sommet historique $ 0.00008622$ 0.00008622 $ 0.00008622 Prix le plus bas $ 0.00002737$ 0.00002737 $ 0.00002737 Variation du prix (1 h) -1.10% Changement de prix (1J) +48.28% Variation du prix (7 j) +17.33% Variation du prix (7 j) +17.33%

Le prix en temps réel de JOOCE (JOOCE) est de $0.00004823. Au cours des dernières 24 heures, JOOCE a évolué entre un minimum de $ 0.00003241 et un maximum de $ 0.000049, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JOOCE est $ 0.00008622, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002737.

En termes de performance à court terme, JOOCE a évolué de -1.10% au cours de la dernière heure, +48.28% sur 24 heures et de +17.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour JOOCE (JOOCE)

Capitalisation boursière $ 186.40K$ 186.40K $ 186.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 482.33K$ 482.33K $ 482.33K Offre en circulation 3.86B 3.86B 3.86B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de JOOCE est de $ 186.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JOOCE est de 3.86B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 482.33K.