Informations sur le prix de Interactively ($IXLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002128 $ 0.00002128 $ 0.00002128 Bas 24 h $ 0.00002223 $ 0.00002223 $ 0.00002223 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002128$ 0.00002128 $ 0.00002128 Haut 24 h $ 0.00002223$ 0.00002223 $ 0.00002223 Sommet historique $ 0.00007167$ 0.00007167 $ 0.00007167 Prix le plus bas $ 0.00002128$ 0.00002128 $ 0.00002128 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +0.20% Variation du prix (7 j) -19.57% Variation du prix (7 j) -19.57%

Le prix en temps réel de Interactively ($IXLY) est de $0.00002204. Au cours des dernières 24 heures, $IXLY a évolué entre un minimum de $ 0.00002128 et un maximum de $ 0.00002223, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $IXLY est $ 0.00007167, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002128.

En termes de performance à court terme, $IXLY a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.20% sur 24 heures et de -19.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Interactively ($IXLY)

Capitalisation boursière $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Offre en circulation 998.76M 998.76M 998.76M Offre totale 998,756,004.41648 998,756,004.41648 998,756,004.41648

La capitalisation boursière actuelle de Interactively est de $ 22.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $IXLY est de 998.76M, avec une offre totale de 998756004.41648. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.01K.