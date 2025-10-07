Informations sur le prix de InsurAce (INSUR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00337763 Haut 24 h $ 0.0034701 Sommet historique $ 15.2 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.25% Changement de prix (1J) +0.93% Variation du prix (7 j) +14.47%

Le prix en temps réel de InsurAce (INSUR) est de $0.00342707. Au cours des dernières 24 heures, INSUR a évolué entre un minimum de $ 0.00337763 et un maximum de $ 0.0034701, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de INSUR est $ 15.2, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, INSUR a évolué de +0.25% au cours de la dernière heure, +0.93% sur 24 heures et de +14.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour InsurAce (INSUR)

Capitalisation boursière $ 236.09K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 342.71K Offre en circulation 68.89M Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de InsurAce est de $ 236.09K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de INSUR est de 68.89M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 342.71K.