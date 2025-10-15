Informations sur le prix de InfiniteHash (SN89) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 2.06 Haut 24 h $ 2.45 Sommet historique $ 8.9 Prix le plus bas $ 1.082 Variation du prix (1 h) -5.55% Changement de prix (1J) +1.49% Variation du prix (7 j) +30.79%

Le prix en temps réel de InfiniteHash (SN89) est de $2.31. Au cours des dernières 24 heures, SN89 a évolué entre un minimum de $ 2.06 et un maximum de $ 2.45, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN89 est $ 8.9, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.082.

En termes de performance à court terme, SN89 a évolué de -5.55% au cours de la dernière heure, +1.49% sur 24 heures et de +30.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour InfiniteHash (SN89)

Capitalisation boursière $ 3.91M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.91M Offre en circulation 1.69M Offre totale 1,693,647.090193853

La capitalisation boursière actuelle de InfiniteHash est de $ 3.91M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN89 est de 1.69M, avec une offre totale de 1693647.090193853. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.91M.