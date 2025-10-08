Informations sur le prix de Indexy (I) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -3.22% Changement de prix (1J) -11.56% Variation du prix (7 j) +30.20% Variation du prix (7 j) +30.20%

Le prix en temps réel de Indexy (I) est de --. Au cours des dernières 24 heures, I a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de I est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, I a évolué de -3.22% au cours de la dernière heure, -11.56% sur 24 heures et de +30.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Indexy (I)

Capitalisation boursière $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Indexy est de $ 5.44M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de I est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.44M.