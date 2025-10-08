Informations sur le prix de Inbox (INBOX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) -19.87% Variation du prix (7 j) +47.14% Variation du prix (7 j) +47.14%

Le prix en temps réel de Inbox (INBOX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, INBOX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de INBOX est $ 0.00195214, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, INBOX a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -19.87% sur 24 heures et de +47.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Inbox (INBOX)

Capitalisation boursière $ 707.18K$ 707.18K $ 707.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 707.18K$ 707.18K $ 707.18K Offre en circulation 999.90M 999.90M 999.90M Offre totale 999,899,141.7478461 999,899,141.7478461 999,899,141.7478461

La capitalisation boursière actuelle de Inbox est de $ 707.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de INBOX est de 999.90M, avec une offre totale de 999899141.7478461. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 707.18K.