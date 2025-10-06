Informations sur le prix de IMAGINE (IMAGINE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01255286$ 0.01255286 $ 0.01255286 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +28.01% Changement de prix (1J) +56.11% Variation du prix (7 j) +126.61% Variation du prix (7 j) +126.61%

Le prix en temps réel de IMAGINE (IMAGINE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, IMAGINE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IMAGINE est $ 0.01255286, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, IMAGINE a évolué de +28.01% au cours de la dernière heure, +56.11% sur 24 heures et de +126.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour IMAGINE (IMAGINE)

Capitalisation boursière $ 215.98K$ 215.98K $ 215.98K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 215.98K$ 215.98K $ 215.98K Offre en circulation 999.83M 999.83M 999.83M Offre totale 999,833,526.371377 999,833,526.371377 999,833,526.371377

La capitalisation boursière actuelle de IMAGINE est de $ 215.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IMAGINE est de 999.83M, avec une offre totale de 999833526.371377. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 215.98K.