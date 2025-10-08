Informations sur le prix de Icy (ICY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00007633 Haut 24 h $ 0.00010378 Sommet historique $ 0.00010774 Prix le plus bas $ 0.00007633 Variation du prix (1 h) -4.01% Changement de prix (1J) -28.17% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Icy (ICY) est de $0.00007353. Au cours des dernières 24 heures, ICY a évolué entre un minimum de $ 0.00007633 et un maximum de $ 0.00010378, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ICY est $ 0.00010774, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007633.

En termes de performance à court terme, ICY a évolué de -4.01% au cours de la dernière heure, -28.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Icy (ICY)

Capitalisation boursière $ 57.97K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 57.97K Offre en circulation 752.26M Offre totale 752,255,234.3386946

La capitalisation boursière actuelle de Icy est de $ 57.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ICY est de 752.26M, avec une offre totale de 752255234.3386946. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 57.97K.