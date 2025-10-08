Informations sur le prix de HotKeySwap (HOTKEY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00255856 $ 0.00255856 $ 0.00255856 Bas 24 h $ 0.00280205 $ 0.00280205 $ 0.00280205 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00255856$ 0.00255856 $ 0.00255856 Haut 24 h $ 0.00280205$ 0.00280205 $ 0.00280205 Sommet historique $ 0.581112$ 0.581112 $ 0.581112 Prix le plus bas $ 0.0022749$ 0.0022749 $ 0.0022749 Variation du prix (1 h) +0.74% Changement de prix (1J) -7.10% Variation du prix (7 j) +5.58% Variation du prix (7 j) +5.58%

Le prix en temps réel de HotKeySwap (HOTKEY) est de $0.00257817. Au cours des dernières 24 heures, HOTKEY a évolué entre un minimum de $ 0.00255856 et un maximum de $ 0.00280205, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOTKEY est $ 0.581112, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0022749.

En termes de performance à court terme, HOTKEY a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, -7.10% sur 24 heures et de +5.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HotKeySwap (HOTKEY)

Capitalisation boursière $ 244.68K$ 244.68K $ 244.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 244.68K$ 244.68K $ 244.68K Offre en circulation 95.00M 95.00M 95.00M Offre totale 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de HotKeySwap est de $ 244.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOTKEY est de 95.00M, avec une offre totale de 95000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 244.68K.