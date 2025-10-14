Informations sur le prix de HOODOG (HOODOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.60% Changement de prix (1J) +1.37% Variation du prix (7 j) +27.47% Variation du prix (7 j) +27.47%

Le prix en temps réel de HOODOG (HOODOG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HOODOG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOODOG est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HOODOG a évolué de +0.60% au cours de la dernière heure, +1.37% sur 24 heures et de +27.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HOODOG (HOODOG)

Capitalisation boursière $ 76.33K$ 76.33K $ 76.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 76.33K$ 76.33K $ 76.33K Offre en circulation 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Offre totale 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalisation boursière actuelle de HOODOG est de $ 76.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOODOG est de 1,000.00T, avec une offre totale de 1.0e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 76.33K.