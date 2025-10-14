Informations sur le prix de Hold Sloth (ZZZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00005615$ 0.00005615 $ 0.00005615 Prix le plus bas $ 0.00000945$ 0.00000945 $ 0.00000945 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +8.61% Variation du prix (7 j) +8.61%

Le prix en temps réel de Hold Sloth (ZZZ) est de $0.00001349. Au cours des dernières 24 heures, ZZZ a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZZZ est $ 0.00005615, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000945.

En termes de performance à court terme, ZZZ a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +8.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hold Sloth (ZZZ)

Capitalisation boursière $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Offre en circulation 843.15M 843.15M 843.15M Offre totale 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

La capitalisation boursière actuelle de Hold Sloth est de $ 11.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZZZ est de 843.15M, avec une offre totale de 943505142.7532988. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.73K.