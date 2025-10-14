Informations sur le prix de Hexly ($HEX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00383109$ 0.00383109 $ 0.00383109 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +3.27% Variation du prix (7 j) +3.27%

Le prix en temps réel de Hexly ($HEX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $HEX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $HEX est $ 0.00383109, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $HEX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +3.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hexly ($HEX)

Capitalisation boursière $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Hexly est de $ 10.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $HEX est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.61K.