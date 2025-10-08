Informations sur le prix de Hemi Bitcoin (HEMIBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 120,792 $ 120,792 $ 120,792 Bas 24 h $ 124,591 $ 124,591 $ 124,591 Haut 24 h Bas 24 h $ 120,792$ 120,792 $ 120,792 Haut 24 h $ 124,591$ 124,591 $ 124,591 Sommet historique $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Prix le plus bas $ 105,172$ 105,172 $ 105,172 Variation du prix (1 h) -0.07% Changement de prix (1J) -2.39% Variation du prix (7 j) +6.64% Variation du prix (7 j) +6.64%

Le prix en temps réel de Hemi Bitcoin (HEMIBTC) est de $121,454. Au cours des dernières 24 heures, HEMIBTC a évolué entre un minimum de $ 120,792 et un maximum de $ 124,591, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HEMIBTC est $ 125,574, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 105,172.

En termes de performance à court terme, HEMIBTC a évolué de -0.07% au cours de la dernière heure, -2.39% sur 24 heures et de +6.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Capitalisation boursière $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Offre en circulation 37.30 37.30 37.30 Offre totale 37.29821098 37.29821098 37.29821098

La capitalisation boursière actuelle de Hemi Bitcoin est de $ 4.53M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HEMIBTC est de 37.30, avec une offre totale de 37.29821098. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.53M.