Informations sur le prix de Hedget (HGET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.052316 $ 0.052316 $ 0.052316 Bas 24 h $ 0.054418 $ 0.054418 $ 0.054418 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.052316$ 0.052316 $ 0.052316 Haut 24 h $ 0.054418$ 0.054418 $ 0.054418 Sommet historique $ 15.44$ 15.44 $ 15.44 Prix le plus bas $ 0.03834222$ 0.03834222 $ 0.03834222 Variation du prix (1 h) -0.81% Changement de prix (1J) +0.86% Variation du prix (7 j) +2.14% Variation du prix (7 j) +2.14%

Le prix en temps réel de Hedget (HGET) est de $0.053315. Au cours des dernières 24 heures, HGET a évolué entre un minimum de $ 0.052316 et un maximum de $ 0.054418, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HGET est $ 15.44, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03834222.

En termes de performance à court terme, HGET a évolué de -0.81% au cours de la dernière heure, +0.86% sur 24 heures et de +2.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hedget (HGET)

Capitalisation boursière $ 93.36K$ 93.36K $ 93.36K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 93.36K$ 93.36K $ 93.36K Offre en circulation 1.75M 1.75M 1.75M Offre totale 1,751,448.0 1,751,448.0 1,751,448.0

La capitalisation boursière actuelle de Hedget est de $ 93.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HGET est de 1.75M, avec une offre totale de 1751448.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 93.36K.