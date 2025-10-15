Informations sur le prix de HappyAI (SN103) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.522257 $ 0.522257 $ 0.522257 Bas 24 h $ 0.633045 $ 0.633045 $ 0.633045 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.522257$ 0.522257 $ 0.522257 Haut 24 h $ 0.633045$ 0.633045 $ 0.633045 Sommet historique $ 0.789967$ 0.789967 $ 0.789967 Prix le plus bas $ 0.284467$ 0.284467 $ 0.284467 Variation du prix (1 h) -7.89% Changement de prix (1J) -1.14% Variation du prix (7 j) +39.06% Variation du prix (7 j) +39.06%

Le prix en temps réel de HappyAI (SN103) est de $0.572025. Au cours des dernières 24 heures, SN103 a évolué entre un minimum de $ 0.522257 et un maximum de $ 0.633045, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN103 est $ 0.789967, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.284467.

En termes de performance à court terme, SN103 a évolué de -7.89% au cours de la dernière heure, -1.14% sur 24 heures et de +39.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HappyAI (SN103)

Capitalisation boursière $ 646.85K$ 646.85K $ 646.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 646.85K$ 646.85K $ 646.85K Offre en circulation 1.13M 1.13M 1.13M Offre totale 1,130,798.714517267 1,130,798.714517267 1,130,798.714517267

La capitalisation boursière actuelle de HappyAI est de $ 646.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN103 est de 1.13M, avec une offre totale de 1130798.714517267. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 646.85K.