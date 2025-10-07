Informations sur le prix de happi cat (HAPPI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004393 $ 0.00004393 $ 0.00004393 Bas 24 h $ 0.00004589 $ 0.00004589 $ 0.00004589 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004393$ 0.00004393 $ 0.00004393 Haut 24 h $ 0.00004589$ 0.00004589 $ 0.00004589 Sommet historique $ 0.02045025$ 0.02045025 $ 0.02045025 Prix le plus bas $ 0.00001948$ 0.00001948 $ 0.00001948 Variation du prix (1 h) -1.29% Changement de prix (1J) -3.90% Variation du prix (7 j) -17.73% Variation du prix (7 j) -17.73%

Le prix en temps réel de happi cat (HAPPI) est de $0.00004393. Au cours des dernières 24 heures, HAPPI a évolué entre un minimum de $ 0.00004393 et un maximum de $ 0.00004589, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAPPI est $ 0.02045025, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001948.

En termes de performance à court terme, HAPPI a évolué de -1.29% au cours de la dernière heure, -3.90% sur 24 heures et de -17.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour happi cat (HAPPI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 43.94K$ 43.94K $ 43.94K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de happi cat est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAPPI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 43.94K.