Informations sur le prix de Halo (HLO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.27% Variation du prix (7 j) +14.25% Variation du prix (7 j) +14.25%

Le prix en temps réel de Halo (HLO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HLO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HLO est $ 0.04466995, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HLO a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.27% sur 24 heures et de +14.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Halo (HLO)

Capitalisation boursière $ 53.83K$ 53.83K $ 53.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 542.91K$ 542.91K $ 542.91K Offre en circulation 208.21M 208.21M 208.21M Offre totale 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Halo est de $ 53.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HLO est de 208.21M, avec une offre totale de 2100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 542.91K.