Informations sur le prix de HAiO (HAIO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02172951 $ 0.02172951 $ 0.02172951 Bas 24 h $ 0.0235222 $ 0.0235222 $ 0.0235222 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02172951$ 0.02172951 $ 0.02172951 Haut 24 h $ 0.0235222$ 0.0235222 $ 0.0235222 Sommet historique $ 0.04475526$ 0.04475526 $ 0.04475526 Prix le plus bas $ 0.01719764$ 0.01719764 $ 0.01719764 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +5.24% Variation du prix (7 j) +1.09% Variation du prix (7 j) +1.09%

Le prix en temps réel de HAiO (HAIO) est de $0.02351955. Au cours des dernières 24 heures, HAIO a évolué entre un minimum de $ 0.02172951 et un maximum de $ 0.0235222, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAIO est $ 0.04475526, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01719764.

En termes de performance à court terme, HAIO a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +5.24% sur 24 heures et de +1.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HAiO (HAIO)

Capitalisation boursière $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.52M$ 23.52M $ 23.52M Offre en circulation 253.98M 253.98M 253.98M Offre totale 999,987,465.9439231 999,987,465.9439231 999,987,465.9439231

La capitalisation boursière actuelle de HAiO est de $ 5.97M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAIO est de 253.98M, avec une offre totale de 999987465.9439231. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.52M.