Informations sur le prix de GuildFi (GF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de GuildFi (GF) est de $0.00198221. Au cours des dernières 24 heures, GF a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GF est $ 4.06, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GF a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GuildFi (GF)

Capitalisation boursière $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Offre en circulation 29.30M 29.30M 29.30M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GuildFi est de $ 58.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GF est de 29.30M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.98M.