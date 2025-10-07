Informations sur le prix de Green Planet (GAMMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.27% Changement de prix (1J) +4.01% Variation du prix (7 j) +14.31% Variation du prix (7 j) +14.31%

Le prix en temps réel de Green Planet (GAMMA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GAMMA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GAMMA est $ 3.72, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GAMMA a évolué de +0.27% au cours de la dernière heure, +4.01% sur 24 heures et de +14.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Green Planet (GAMMA)

Capitalisation boursière $ 50.07K$ 50.07K $ 50.07K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.07K$ 50.07K $ 50.07K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Green Planet est de $ 50.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GAMMA est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.07K.