Informations sur le prix de Goliath (GOLIATH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00137047$ 0.00137047 $ 0.00137047 Prix le plus bas $ 0.00000818$ 0.00000818 $ 0.00000818 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -20.74% Variation du prix (7 j) -20.74%

Le prix en temps réel de Goliath (GOLIATH) est de $0.00000863. Au cours des dernières 24 heures, GOLIATH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GOLIATH est $ 0.00137047, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000818.

En termes de performance à court terme, GOLIATH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -20.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Goliath (GOLIATH)

Capitalisation boursière $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Offre en circulation 999.59M 999.59M 999.59M Offre totale 999,586,100.446455 999,586,100.446455 999,586,100.446455

La capitalisation boursière actuelle de Goliath est de $ 8.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GOLIATH est de 999.59M, avec une offre totale de 999586100.446455. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.63K.