Informations sur le prix de Go Rest Offline (GROF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.97% Changement de prix (1J) +1.70% Variation du prix (7 j) -18.96% Variation du prix (7 j) -18.96%

Le prix en temps réel de Go Rest Offline (GROF) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GROF a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GROF est $ 0.0059774, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GROF a évolué de +1.97% au cours de la dernière heure, +1.70% sur 24 heures et de -18.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Go Rest Offline (GROF)

Capitalisation boursière $ 207.40K$ 207.40K $ 207.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 244.71K$ 244.71K $ 244.71K Offre en circulation 847.53M 847.53M 847.53M Offre totale 999,978,254.852504 999,978,254.852504 999,978,254.852504

La capitalisation boursière actuelle de Go Rest Offline est de $ 207.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GROF est de 847.53M, avec une offre totale de 999978254.852504. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 244.71K.