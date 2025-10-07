Informations sur le prix de Giveth (GIV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00186097 $ 0.00186097 $ 0.00186097 Bas 24 h $ 0.00199076 $ 0.00199076 $ 0.00199076 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00186097$ 0.00186097 $ 0.00186097 Haut 24 h $ 0.00199076$ 0.00199076 $ 0.00199076 Sommet historique $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Prix le plus bas $ 0.0015464$ 0.0015464 $ 0.0015464 Variation du prix (1 h) -0.49% Changement de prix (1J) +4.77% Variation du prix (7 j) +18.63% Variation du prix (7 j) +18.63%

Le prix en temps réel de Giveth (GIV) est de $0.00198082. Au cours des dernières 24 heures, GIV a évolué entre un minimum de $ 0.00186097 et un maximum de $ 0.00199076, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GIV est $ 1.017, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0015464.

En termes de performance à court terme, GIV a évolué de -0.49% au cours de la dernière heure, +4.77% sur 24 heures et de +18.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Giveth (GIV)

Capitalisation boursière $ 747.97K$ 747.97K $ 747.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Offre en circulation 377.61M 377.61M 377.61M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Giveth est de $ 747.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GIV est de 377.61M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.98M.