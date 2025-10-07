Le prix en temps réel de Giveth est aujourd'hui de 0.00198082 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GIV à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GIV facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Giveth est aujourd'hui de 0.00198082 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GIV à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GIV facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Giveth (GIV)

Prix en temps réel : 1 GIV à USD

+4.70%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
USD
Graphique du prix de Giveth (GIV) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:52:49 (UTC+8)

Informations sur le prix de Giveth (GIV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

-0.49%

+4.77%

+18.63%

+18.63%

Le prix en temps réel de Giveth (GIV) est de $0.00198082. Au cours des dernières 24 heures, GIV a évolué entre un minimum de $ 0.00186097 et un maximum de $ 0.00199076, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GIV est $ 1.017, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0015464.

En termes de performance à court terme, GIV a évolué de -0.49% au cours de la dernière heure, +4.77% sur 24 heures et de +18.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Giveth (GIV)

La capitalisation boursière actuelle de Giveth est de $ 747.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GIV est de 377.61M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.98M.

Historique du prix de Giveth (GIV) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Giveth en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Giveth en USD était de $ +0.0001865312.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Giveth en USD était de $ +0.0001286720.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Giveth en USD était de $ +0.000239470488655163.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+4.77%
30 jours$ +0.0001865312+9.42%
60 jours$ +0.0001286720+6.50%
90 jours$ +0.000239470488655163+13.75%

Qu'est-ce que Giveth (GIV)

Giveth is a community focused on Building the Future of Giving using blockchain technology. Our intention is to support and reward the funding of public goods by creating open, transparent and free access to the revolutionary funding opportunities available within the Ethereum ecosystem. Check out our Calendar and Join Page to get more involved.

Combien vaut Giveth (GIV) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GIV en USD est de 0.00198082 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GIV à USD ?
Le prix actuel de GIV en USD est $ 0.00198082. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Giveth ?
La capitalisation boursière de GIV est de $ 747.97K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GIV ?
L'offre en circulation de GIV est de 377.61M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GIV ?
GIV a atteint un prix ATH de 1.017 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GIV ?
GIV a vu un prix ATL de 0.0015464 USD.
Quel est le volume de trading de GIV ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GIV est de -- USD.
Est-ce que GIV va augmenter cette année ?
GIV pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GIV pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Giveth (GIV)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

