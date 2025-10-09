Informations sur le prix de GIGAETH (GETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 4,410.08 Haut 24 h $ 4,543.92 Sommet historique $ 4,864.9 Prix le plus bas $ 2,597.03 Variation du prix (1 h) -0.13% Changement de prix (1J) -1.11% Variation du prix (7 j) +4.76%

Le prix en temps réel de GIGAETH (GETH) est de $4,464.37. Au cours des dernières 24 heures, GETH a évolué entre un minimum de $ 4,410.08 et un maximum de $ 4,543.92, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GETH est $ 4,864.9, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2,597.03.

En termes de performance à court terme, GETH a évolué de -0.13% au cours de la dernière heure, -1.11% sur 24 heures et de +4.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GIGAETH (GETH)

Capitalisation boursière $ 12.35M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.35M Offre en circulation 2.76K Offre totale 2,762.1162869575414

La capitalisation boursière actuelle de GIGAETH est de $ 12.35M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GETH est de 2.76K, avec une offre totale de 2762.1162869575414. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.35M.