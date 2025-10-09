Le prix en temps réel de GIGAETH est aujourd'hui de 4,464.37 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GETH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GETH facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de GIGAETH est aujourd'hui de 4,464.37 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GETH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GETH facilement sur MEXC maintenant.

Prix de GIGAETH (GETH)

Non listé

Prix en temps réel : 1 GETH à USD

$4,464.37
0.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de GIGAETH (GETH) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:39:28 (UTC+8)

Informations sur le prix de GIGAETH (GETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 4,410.08
Bas 24 h
$ 4,543.92
Haut 24 h

$ 4,410.08
$ 4,543.92
$ 4,864.9
$ 2,597.03
-0.13%

-1.11%

+4.76%

+4.76%

Le prix en temps réel de GIGAETH (GETH) est de $4,464.37. Au cours des dernières 24 heures, GETH a évolué entre un minimum de $ 4,410.08 et un maximum de $ 4,543.92, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GETH est $ 4,864.9, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2,597.03.

En termes de performance à court terme, GETH a évolué de -0.13% au cours de la dernière heure, -1.11% sur 24 heures et de +4.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GIGAETH (GETH)

$ 12.35M
--
$ 12.35M
2.76K
2,762.1162869575414
La capitalisation boursière actuelle de GIGAETH est de $ 12.35M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GETH est de 2.76K, avec une offre totale de 2762.1162869575414. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.35M.

Historique du prix de GIGAETH (GETH) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de GIGAETH en USD était de $ -50.318319618834.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de GIGAETH en USD était de $ +141.0611453270.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de GIGAETH en USD était de $ +369.2217029170.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de GIGAETH en USD était de $ +1,656.7030818796367.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -50.318319618834-1.11%
30 jours$ +141.0611453270+3.16%
60 jours$ +369.2217029170+8.27%
90 jours$ +1,656.7030818796367+59.01%

Qu'est-ce que GIGAETH (GETH)

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.

What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de GIGAETH (GETH)

Site officiel

Prévision de prix de GIGAETH (USD)

Combien vaudra GIGAETH (GETH) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs GIGAETH (GETH) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour GIGAETH.

Consultez la prévision de prix de GIGAETH maintenant !

GETH en devises locales

Tokenomics de GIGAETH (GETH)

Comprendre la tokenomics de GIGAETH (GETH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GETH !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GIGAETH (GETH)

Combien vaut GIGAETH (GETH) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GETH en USD est de 4,464.37 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GETH à USD ?
Le prix actuel de GETH en USD est $ 4,464.37. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de GIGAETH ?
La capitalisation boursière de GETH est de $ 12.35M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GETH ?
L'offre en circulation de GETH est de 2.76K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GETH ?
GETH a atteint un prix ATH de 4,864.9 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GETH ?
GETH a vu un prix ATL de 2,597.03 USD.
Quel est le volume de trading de GETH ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GETH est de -- USD.
Est-ce que GETH va augmenter cette année ?
GETH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GETH pour une analyse plus approfondie.
