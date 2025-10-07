Informations sur le prix de Genie (GENIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00683732$ 0.00683732 $ 0.00683732 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.43% Variation du prix (7 j) +12.00% Variation du prix (7 j) +12.00%

Le prix en temps réel de Genie (GENIE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GENIE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GENIE est $ 0.00683732, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GENIE a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.43% sur 24 heures et de +12.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Genie (GENIE)

Capitalisation boursière $ 29.87K$ 29.87K $ 29.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.87K$ 29.87K $ 29.87K Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,963,645.96 999,963,645.96 999,963,645.96

La capitalisation boursière actuelle de Genie est de $ 29.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GENIE est de 999.96M, avec une offre totale de 999963645.96. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.87K.