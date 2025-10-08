Informations sur le prix de Gama Token (GAMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.764393 Haut 24 h $ 0.764393 Sommet historique $ 0.873173 Prix le plus bas $ 0.585643 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Gama Token (GAMA) est de $0.764393. Au cours des dernières 24 heures, GAMA a évolué entre un minimum de $ 0.764393 et un maximum de $ 0.764393, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GAMA est $ 0.873173, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.585643.

En termes de performance à court terme, GAMA a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gama Token (GAMA)

Capitalisation boursière $ 76.46M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 76.46M Offre en circulation 100.03M Offre totale 100,026,411.0

La capitalisation boursière actuelle de Gama Token est de $ 76.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GAMA est de 100.03M, avec une offre totale de 100026411.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 76.46M.