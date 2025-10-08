Informations sur le prix de fxhash (FXH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00468631 $ 0.00468631 $ 0.00468631 Bas 24 h $ 0.00554921 $ 0.00554921 $ 0.00554921 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00468631$ 0.00468631 $ 0.00468631 Haut 24 h $ 0.00554921$ 0.00554921 $ 0.00554921 Sommet historique $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Prix le plus bas $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Variation du prix (1 h) +0.49% Changement de prix (1J) -1.08% Variation du prix (7 j) -21.07% Variation du prix (7 j) -21.07%

Le prix en temps réel de fxhash (FXH) est de $0.00496724. Au cours des dernières 24 heures, FXH a évolué entre un minimum de $ 0.00468631 et un maximum de $ 0.00554921, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FXH est $ 0.03486908, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00382405.

En termes de performance à court terme, FXH a évolué de +0.49% au cours de la dernière heure, -1.08% sur 24 heures et de -21.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour fxhash (FXH)

Capitalisation boursière $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M Offre en circulation 520.00M 520.00M 520.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de fxhash est de $ 2.58M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FXH est de 520.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.97M.