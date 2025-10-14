Informations sur le prix de FVIX (FVIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 43.16
Haut 24 h $ 44.9
Sommet historique $ 95.98
Prix le plus bas $ 18.95
Variation du prix (1 h) +2.79%
Changement de prix (1J) +1.55%
Variation du prix (7 j) -42.75%

Le prix en temps réel de FVIX (FVIX) est de $44.71. Au cours des dernières 24 heures, FVIX a évolué entre un minimum de $ 43.16 et un maximum de $ 44.9, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FVIX est $ 95.98, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 18.95.

En termes de performance à court terme, FVIX a évolué de +2.79% au cours de la dernière heure, +1.55% sur 24 heures et de -42.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FVIX (FVIX)

Capitalisation boursière $ 703.56K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 703.56K
Offre en circulation 15.74K
Offre totale 15,735.396059905526

La capitalisation boursière actuelle de FVIX est de $ 703.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FVIX est de 15.74K, avec une offre totale de 15735.396059905526. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 703.56K.