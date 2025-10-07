Informations sur le prix de FUSIO (FUSIO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 Prix le plus bas $ 0.00183515$ 0.00183515 $ 0.00183515 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -13.15% Variation du prix (7 j) -13.15%

Le prix en temps réel de FUSIO (FUSIO) est de $0.0025198. Au cours des dernières 24 heures, FUSIO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FUSIO est $ 0.00609484, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00183515.

En termes de performance à court terme, FUSIO a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -13.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FUSIO (FUSIO)

Capitalisation boursière $ 503.46K$ 503.46K $ 503.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Offre en circulation 199.80M 199.80M 199.80M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

