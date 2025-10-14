Informations sur le prix de Froggi ($FROGGI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00151083 $ 0.00151083 $ 0.00151083 Bas 24 h $ 0.00158889 $ 0.00158889 $ 0.00158889 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00151083$ 0.00151083 $ 0.00151083 Haut 24 h $ 0.00158889$ 0.00158889 $ 0.00158889 Sommet historique $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 Prix le plus bas $ 0.00135619$ 0.00135619 $ 0.00135619 Variation du prix (1 h) -1.30% Changement de prix (1J) -1.50% Variation du prix (7 j) -27.89% Variation du prix (7 j) -27.89%

Le prix en temps réel de Froggi ($FROGGI) est de $0.00151816. Au cours des dernières 24 heures, $FROGGI a évolué entre un minimum de $ 0.00151083 et un maximum de $ 0.00158889, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $FROGGI est $ 0.00854903, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00135619.

En termes de performance à court terme, $FROGGI a évolué de -1.30% au cours de la dernière heure, -1.50% sur 24 heures et de -27.89% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Froggi ($FROGGI)

Capitalisation boursière $ 116.50K$ 116.50K $ 116.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 116.50K$ 116.50K $ 116.50K Offre en circulation 76.74M 76.74M 76.74M Offre totale 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Froggi est de $ 116.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $FROGGI est de 76.74M, avec une offre totale de 76740000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 116.50K.