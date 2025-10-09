Informations sur le prix de FLIP (FLIP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00197924 $ 0.00197924 $ 0.00197924 Bas 24 h $ 0.0021002 $ 0.0021002 $ 0.0021002 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00197924$ 0.00197924 $ 0.00197924 Haut 24 h $ 0.0021002$ 0.0021002 $ 0.0021002 Sommet historique $ 0.00424548$ 0.00424548 $ 0.00424548 Prix le plus bas $ 0.0000707$ 0.0000707 $ 0.0000707 Variation du prix (1 h) -0.25% Changement de prix (1J) -3.51% Variation du prix (7 j) -16.26% Variation du prix (7 j) -16.26%

Le prix en temps réel de FLIP (FLIP) est de $0.00200779. Au cours des dernières 24 heures, FLIP a évolué entre un minimum de $ 0.00197924 et un maximum de $ 0.0021002, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FLIP est $ 0.00424548, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000707.

En termes de performance à court terme, FLIP a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, -3.51% sur 24 heures et de -16.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FLIP (FLIP)

Capitalisation boursière $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de FLIP est de $ 2.01M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FLIP est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.01M.