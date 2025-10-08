Le prix en temps réel de Felysyum est aujourd'hui de 0.332496 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FELY à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FELY facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Felysyum est aujourd'hui de 0.332496 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FELY à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FELY facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 FELY à USD

$0.332503
-1.50%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
Graphique du prix de Felysyum (FELY) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 03:23:43 (UTC+8)

Informations sur le prix de Felysyum (FELY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.330429
Bas 24 h
$ 0.337637
Haut 24 h

$ 0.330429
$ 0.337637
$ 0.34614
$ 0.240519
-0.00%

-1.51%

-2.22%

-2.22%

Le prix en temps réel de Felysyum (FELY) est de $0.332496. Au cours des dernières 24 heures, FELY a évolué entre un minimum de $ 0.330429 et un maximum de $ 0.337637, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FELY est $ 0.34614, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.240519.

En termes de performance à court terme, FELY a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -1.51% sur 24 heures et de -2.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Felysyum (FELY)

$ 14.55M
--
$ 166.25M
43.77M
500,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Felysyum est de $ 14.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FELY est de 43.77M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 166.25M.

Historique du prix de Felysyum (FELY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Felysyum en USD était de $ -0.0051220102345388.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Felysyum en USD était de $ +0.0548247001.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Felysyum en USD était de $ +0.0821911492.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Felysyum en USD était de $ +0.08472264544249696.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0051220102345388-1.51%
30 jours$ +0.0548247001+16.49%
60 jours$ +0.0821911492+24.72%
90 jours$ +0.08472264544249696+34.19%

Qu'est-ce que Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Felysyum (FELY)

Prévision de prix de Felysyum (USD)

Combien vaudra Felysyum (FELY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Felysyum (FELY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Felysyum.

Consultez la prévision de prix de Felysyum maintenant !

FELY en devises locales

Tokenomics de Felysyum (FELY)

Comprendre la tokenomics de Felysyum (FELY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FELY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Felysyum (FELY)

Combien vaut Felysyum (FELY) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de FELY en USD est de 0.332496 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de FELY à USD ?
Le prix actuel de FELY en USD est $ 0.332496. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Felysyum ?
La capitalisation boursière de FELY est de $ 14.55M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de FELY ?
L'offre en circulation de FELY est de 43.77M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FELY ?
FELY a atteint un prix ATH de 0.34614 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FELY ?
FELY a vu un prix ATL de 0.240519 USD.
Quel est le volume de trading de FELY ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FELY est de -- USD.
Est-ce que FELY va augmenter cette année ?
FELY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FELY pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Felysyum (FELY)

10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.