Informations sur le prix de Felysyum (FELY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.330429 $ 0.330429 $ 0.330429 Bas 24 h $ 0.337637 $ 0.337637 $ 0.337637 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.330429$ 0.330429 $ 0.330429 Haut 24 h $ 0.337637$ 0.337637 $ 0.337637 Sommet historique $ 0.34614$ 0.34614 $ 0.34614 Prix le plus bas $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -1.51% Variation du prix (7 j) -2.22% Variation du prix (7 j) -2.22%

Le prix en temps réel de Felysyum (FELY) est de $0.332496. Au cours des dernières 24 heures, FELY a évolué entre un minimum de $ 0.330429 et un maximum de $ 0.337637, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FELY est $ 0.34614, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.240519.

En termes de performance à court terme, FELY a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -1.51% sur 24 heures et de -2.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Felysyum (FELY)

Capitalisation boursière $ 14.55M$ 14.55M $ 14.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 166.25M$ 166.25M $ 166.25M Offre en circulation 43.77M 43.77M 43.77M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Felysyum est de $ 14.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FELY est de 43.77M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 166.25M.