Informations sur le prix de FartCoin (FART) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00250587 $ 0.00250587 $ 0.00250587 Bas 24 h $ 0.00274011 $ 0.00274011 $ 0.00274011 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00250587$ 0.00250587 $ 0.00250587 Haut 24 h $ 0.00274011$ 0.00274011 $ 0.00274011 Sommet historique $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.39% Changement de prix (1J) -3.84% Variation du prix (7 j) +9.11% Variation du prix (7 j) +9.11%

Le prix en temps réel de FartCoin (FART) est de $0.00263028. Au cours des dernières 24 heures, FART a évolué entre un minimum de $ 0.00250587 et un maximum de $ 0.00274011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FART est $ 0.0192503, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FART a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, -3.84% sur 24 heures et de +9.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FartCoin (FART)

Capitalisation boursière $ 182.95K$ 182.95K $ 182.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 182.95K$ 182.95K $ 182.95K Offre en circulation 69.42M 69.42M 69.42M Offre totale 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

La capitalisation boursière actuelle de FartCoin est de $ 182.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FART est de 69.42M, avec une offre totale de 69420000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 182.95K.