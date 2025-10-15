Informations sur le prix de Fartcat (FARTCAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01483595$ 0.01483595 $ 0.01483595 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.92% Changement de prix (1J) -13.00% Variation du prix (7 j) -21.62% Variation du prix (7 j) -21.62%

Le prix en temps réel de Fartcat (FARTCAT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, FARTCAT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FARTCAT est $ 0.01483595, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FARTCAT a évolué de -0.92% au cours de la dernière heure, -13.00% sur 24 heures et de -21.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fartcat (FARTCAT)

Capitalisation boursière $ 178.91K$ 178.91K $ 178.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 178.91K$ 178.91K $ 178.91K Offre en circulation 999.64M 999.64M 999.64M Offre totale 999,636,454.219357 999,636,454.219357 999,636,454.219357

La capitalisation boursière actuelle de Fartcat est de $ 178.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FARTCAT est de 999.64M, avec une offre totale de 999636454.219357. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 178.91K.